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مرشح إدارة ترمب لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى: نسعى لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
15-05-2025 | 19:43
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