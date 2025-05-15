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معاريف عن مصدر بالجيش: الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:32
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