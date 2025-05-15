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الدفاع المدني بغزة: منذ منتصف الليل نهرع من استهداف لآخر ولم نتوقف لحظة واحدة جراء القصف المكثف (العربي)

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:40
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