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وزير الخارجية الإيراني: سنواصل التفاوض ما دام الطرف الآخر يشارك بثبات وجدية ومستعد للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالحنا

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:22
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