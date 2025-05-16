القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر: ويتكوف أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن المفاوضات مع طهران لم تنضج بعد وأن الأمر قد يستغرق أسابيع إضافية قبل الوصول إلى تفاهم نهائي

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