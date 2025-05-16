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القناة 12 الإسرائيلية: المطالب الإسرائيلية تتضمن تفكيك منشآت التخصيب وأجهزة الطرد المركزي وفرض "قيود ملموسة" على تطوير الصواريخ الباليستية

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:38
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