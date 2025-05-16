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القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: نحن في لحظة حرجة في مفاوضات الملف النووي مع إيران

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:39
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