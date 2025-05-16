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الخارجية الفرنسية: سنقدم شكوى للعدل الدولية بشأن مواطنينا الموقوفين في إيران
Lebanon 24
16-05-2025
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02:04
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