Advertisement

أخبار عاجلة

الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان استثمار 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: الرسوم الجمركية ستجلب للولايات المتحدة 2 مليار دولار يوميا
lebanon 24
16/05/2025 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نضيف تريليون دولار من الاستثمارات للولايات المتحدة بزيارتي للسعودية
lebanon 24
16/05/2025 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنحاول تعزيز الاستثمارات وجعلها أكبر والامارات تقوم اليوم باستثمارات رائعة في مجال الطاقة
lebanon 24
16/05/2025 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسس إنفيديا يربح المليارات: هوانج يضيف 40 مليار دولار إلى ثروته خلال عام
lebanon 24
16/05/2025 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2025-05-16
05:34 | 2025-05-16
05:27 | 2025-05-16
05:19 | 2025-05-16
05:16 | 2025-05-16
05:15 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24