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أخبار عاجلة
مصادر فلسطينية: استشهاد 50 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
Lebanon 24
16-05-2025
|
03:26
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