هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون ورجال أعمال سوريون وجّهوا دعوات لرجال أعمال إسرائيليين إلى الاستثمار في سوريا بعد إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات عن دمشق

Lebanon 24