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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون ورجال أعمال سوريون وجّهوا دعوات لرجال أعمال إسرائيليين إلى الاستثمار في سوريا بعد إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات عن دمشق

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:53
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