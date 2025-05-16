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ترامب يعبر عن إعجابه ببيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي ويصفه بـ "العمل الرائع"

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:27
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