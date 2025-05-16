الخارجية الإماراتية: الشراكة مع الولايات المتحدة هدفها مواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة وضمان حمايتها استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الطرفين

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