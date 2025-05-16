الجميّل عن الانتخابات في زحلة: الثنائي الشيعي أعطى الحرية لمناصريه والمرشح الشيعي الموجود على لائحتنا هو نفسه الذي كان على اللائحة التي كانت مع القوات في المرة السابقة وهو لا علاقة له بالثنائي

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