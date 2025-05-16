Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر دبلوماسي أوكراني: الوفد الروسي في إسطنبول يطالب بانسحاب القوات الأوكرانية من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر دبلوماسي أوكراني: كييف تعتبر وقف إطلاق النار أولوية في المحادثات مع الوفد الروسي
lebanon 24
16/05/2025 19:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي أوكراني: الوفد الأوكراني سيناقش احتمال عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين خلال المحادثات مع الوفد الروسي في إسطنبول
lebanon 24
16/05/2025 19:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: الوفد الأوكراني سيبقى في اسطنبول الجمعة ومن الممكن أن يلتقي الوفدين الروسي والأميركي
lebanon 24
16/05/2025 19:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار في البحر الأسود هو حاجة روسية أكثر مما هو حاجة أوكرانية
lebanon 24
16/05/2025 19:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:33 | 2025-05-16
12:29 | 2025-05-16
12:28 | 2025-05-16
12:19 | 2025-05-16
12:08 | 2025-05-16
12:07 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24