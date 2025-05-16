Advertisement

أخبار عاجلة

وصول الرئيس عون إلى مدرسة "مون لاسال" لحضور القدّاس الذي يُقام لمناسبة عيد شفيع المدرسة القدّيس جان باتيست دو لاسال وذلك بدعوة من إدارة المدرسة ورابطة الخريجين فيها والرئيس عون أحد خريجيها

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يجول في ارجاء مدرسة "مون لا سال" ويتفقد الصف الذي درس فيه سنة ١٩٧٩ حيث التقى مجموعة من رفاقه وأساتذته
lebanon 24
16/05/2025 19:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الراعي بعيد المؤسس: لوضع خطة استراتيجية مستوحاة من روح القديس دي لاسال
lebanon 24
16/05/2025 19:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح
lebanon 24
16/05/2025 19:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي قام بإلقاء قنبلة صوتية بالقرب من مدرسة الضهيرة
lebanon 24
16/05/2025 19:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2025-05-16
12:33 | 2025-05-16
12:29 | 2025-05-16
12:28 | 2025-05-16
12:19 | 2025-05-16
12:08 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24