وصول الرئيس عون إلى مدرسة "مون لاسال" لحضور القدّاس الذي يُقام لمناسبة عيد شفيع المدرسة القدّيس جان باتيست دو لاسال وذلك بدعوة من إدارة المدرسة ورابطة الخريجين فيها والرئيس عون أحد خريجيها

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