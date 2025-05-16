Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي بعد اتصاله بترامب: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات سريعة نحو السلام

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي
lebanon 24
16/05/2025 19:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مستعد لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارة باريس وبرلين ولندن والكرة الآن في ملعبهم
lebanon 24
16/05/2025 19:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مستعدون لاتخاذ كل إجراء لخفض صادرات الطاقة الإيرانية للصفر والحفاظ على سلامة الأميركيين
lebanon 24
16/05/2025 19:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب اتخاذ خطوات قوية إن واصلت روسيا رفض السلام
lebanon 24
16/05/2025 19:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:36 | 2025-05-16
12:33 | 2025-05-16
12:29 | 2025-05-16
12:28 | 2025-05-16
12:19 | 2025-05-16
12:08 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24