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رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك: الرئيس ترامب لا يأبه بنتنياهو والأخير يريد مواصلة الحرب في غزة من أجل بقائه السياسي

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:16
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