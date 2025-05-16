Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر إسرائيلي مطلع: محادثات مباشرة بين مسؤول إسرائيلي وممثلين عن الحكومة السورية في أذربيجان بحضور مسؤولين أتراك

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: ضباط أتراك وإسرائيليون يناقشون إنشاء آلية لفض الاشتباك بين الجيشين في سوريا
lebanon 24
16/05/2025 22:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدر مطلع: الجولة الأولى من المحادثات السبت من المفترض أن تبدأ بشكل غير مباشر
lebanon 24
16/05/2025 22:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية: بدء اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأتراك في إسطنبول
lebanon 24
16/05/2025 22:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر مطلع: نتوقع أن تشهد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران إتصالات مباشرة وأخرى غير مباشرة
lebanon 24
16/05/2025 22:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:09 | 2025-05-16
15:00 | 2025-05-16
14:59 | 2025-05-16
14:50 | 2025-05-16
14:45 | 2025-05-16
14:26 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24