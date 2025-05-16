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أكسيوس: المحادثات الأخيرة في الدوحة هي أسوأ جولة من المفاوضات بشأن غزة ولم يتم تحقيق أي شيء خلالها

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:09
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