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حماس: ندعو قادة العالم أن يرفعوا الصوت عاليا ضد الاحتلال الاسرائيلي ومجازره الوحشية والعمل الجاد والفوري لوقف الحرب وإنهاء الحصار
Lebanon 24
16-05-2025
|
14:59
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