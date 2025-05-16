Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: استقالة وزيرين من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

Lebanon 24
16-05-2025 | 15:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: شائعات استقالة وزراء لا أساس لها من الصحة
lebanon 24
17/05/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: نعلن السيطرة على كامل منطقة أبوسليم وسط العاصمة طرابلس
lebanon 24
17/05/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: الأوضاع في جنوب طرابلس وغربها تتجه نحو السيطرة
lebanon 24
17/05/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس: الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء
lebanon 24
17/05/2025 00:36:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:32 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:36 | 2025-05-16
17:32 | 2025-05-16
17:29 | 2025-05-16
17:26 | 2025-05-16
17:15 | 2025-05-16
17:15 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24