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بلومبرغ: الفيدرالي الأميركي يقر خطة للاستغناء عن 10% من موظفيه خلال بضع سنوات

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:26
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