Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نبارك عملية الطعن التي نفذها أحد أبطال شعبنا الفلسطيني عند باب السلسلة في المسجد الأقصى كرد مشروع على جرائم الاحتلال في غزة والضفة

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية
lebanon 24
17/05/2025 00:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المسجد الأقصى: الاحتلال الإسرائيلي حرم نحو 3 ملايين فلسطيني من الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى في رمضان
lebanon 24
17/05/2025 00:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الدعوات المتطرفة لن تمنح الاحتلال شرعية أو حقا في الأقصى فشعبنا لن يسمح بتدنيس مقدساته
lebanon 24
17/05/2025 00:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون بحماية مشددة من قوات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى
lebanon 24
17/05/2025 00:37:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:36 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:32 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:29 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:36 | 2025-05-16
17:32 | 2025-05-16
17:29 | 2025-05-16
17:26 | 2025-05-16
17:15 | 2025-05-16
17:15 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24