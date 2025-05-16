خفض التصنيف الائتماني لأميركا يهبط بالأسهم الأميركية ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تداولات ما بعد الإغلاق كما هبطت العقود الآجلة للخزانة لأدنى مستوياتها

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