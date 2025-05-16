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الجيش الإسرائيلي: نقوم بالسيطرة على مناطق استراتيجية في غزة تمهيداً لعملية واسعة

Lebanon 24
16-05-2025 | 18:03
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