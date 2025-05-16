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ترامب عن الحرب الروسية الأوكرانية: لولا شتاء 2022 لكان الروس قد دخلوا كييف خلال خمس ساعات فقط

Lebanon 24
16-05-2025 | 18:44
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