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ترمب: لا أفهم سبب سعي دولة تمتلك كمية هائلة من مخزون النفط إلى امتلاك برنامج نووي مدني

Lebanon 24
16-05-2025 | 18:57
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