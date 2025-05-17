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مجلس الدولة الصيني: مهتمون بتعزيز استقرار وأمن الصناعة وسلاسل التوريد وتسريع التحول الصناعي الذكي

Lebanon 24
17-05-2025 | 02:03
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