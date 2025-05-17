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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي، متوجّهَين إلى روما، لحضور القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاون الرابع عشر، الذي يُقام غدًا في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:11
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