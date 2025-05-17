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وزير الخارجية البحريني: يجب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لغزة ودون عوائق

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:59
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