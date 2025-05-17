Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل أحدا في منظمة التحرير الفلسطينية لا يلتزم بثوابته وندعو إلى إطلاق عملية سياسية في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب الرئيس
lebanon 24
17/05/2025 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة
lebanon 24
17/05/2025 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سكاي نيوز عربية: عباس سيبحث خلال زيارة قريبة إلى بيروت وضع خطة لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات خلال فترة زمنية محددة
lebanon 24
17/05/2025 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: لا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي
lebanon 24
17/05/2025 16:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2025-05-17
09:15 | 2025-05-17
08:54 | 2025-05-17
08:53 | 2025-05-17
08:49 | 2025-05-17
08:47 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24