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الرئيس الصومالي: ندعو إلى العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967
Lebanon 24
17-05-2025
|
06:32
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