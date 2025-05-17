Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الصومالي: ندعو إلى العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يدعو للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
17/05/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: ما يحصل في قطاع غزة تقويض لجهود إقامة الدولة الفلسطينية وأدعو لتبني خطة عربية لوقف الحرب وتحقيق السلام
lebanon 24
17/05/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: من الضروري الانتقال إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
lebanon 24
17/05/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: بحثت مع ماكرون إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية وأكدنا رفض الهجرة القسرية
lebanon 24
17/05/2025 16:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2025-05-17
09:15 | 2025-05-17
08:54 | 2025-05-17
08:53 | 2025-05-17
08:49 | 2025-05-17
08:47 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24