Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الأردني: نحتاج حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة وهمنا الأول اليوم هو إيقاف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: يجب إدخال المساعدات فورا إلى غزة والسماح بوصول الغذاء والأدوية
lebanon 24
17/05/2025 16:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: الخطة الإنسانية الأميركية لغزة غير ضرورية وينبغي السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات
lebanon 24
17/05/2025 16:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ونقدر الدور المحوري لمصر في هذا المجال
lebanon 24
17/05/2025 16:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء العراقي: السوداني يؤكد في اتصال مع ملك الأردن ضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بإدخال المساعدات
lebanon 24
17/05/2025 16:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2025-05-17
09:15 | 2025-05-17
08:54 | 2025-05-17
08:53 | 2025-05-17
08:49 | 2025-05-17
08:47 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24