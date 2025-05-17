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حماس: ندعو شعوب العالم وقواه الحرة لتصعيد حملة تضامن عالمية لكشف جرائم الاحتلال وفضح سياسة الإبادة والتجويع

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:04
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