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وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: نشكر السعودية على جهودها لرفع العقوبات عن سوريا

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:17
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