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وزير الخارجية السوري: نجحنا في تشكيل حكومة شاملة تعكس الإرادة الشعبية ونحن في طور تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور دائم

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:21
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