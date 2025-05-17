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وزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر: ما يعيشه أهلنا في غزة ليس مجرد عدوان بل هو عار على جبين الإنسانية

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:35
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