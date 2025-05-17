Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدولة السعوي للشؤون الخارجية عادل الجبير: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفا موحدا لوقف اعتداءات إسرائيل

Lebanon 24
17-05-2025 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
lebanon 24
17/05/2025 18:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يدعو للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
17/05/2025 18:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نرفض بشكل كامل أي تهجير للفلسطينيين
lebanon 24
17/05/2025 18:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المغربي: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
17/05/2025 18:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:20 | 2025-05-17
11:16 | 2025-05-17
11:15 | 2025-05-17
11:14 | 2025-05-17
11:11 | 2025-05-17
11:09 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24