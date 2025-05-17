وزير الدولة السعوي للشؤون الخارجية عادل الجبير: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون تتطلب موقفا موحدا لوقف اعتداءات إسرائيل

Lebanon 24