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وزير الخارجية الأوكراني: إذا استمرت روسيا في تأخير إعلان وقف إطلاق النار فعلى المجتمع الدولي زيادة الضغط عليها

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:15
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