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الرئيس عون من روما: مشاركة لبنان ليست بروتوكولية بل تأكيد على الروابط العميقة والعلاقة الراسخة التي تجمع لبنان والكرسي الرسولي

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:22
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