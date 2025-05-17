البيان الختامي للقمة العربية: نجدد رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني ونؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بالوقف الفوري للحرب في غزة

Lebanon 24