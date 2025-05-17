الرئيس سلام: الإنقاذ لا يتحقق إلّا يتغيير حقيقيّ فأطلقنا مسارًا إصلاحيًا يرتكز على الاستقرار الماليّ والحوكمة والتنمية ولسنا في مرحلة انتقالية بل لحظة تأسيسية نكسب فيها ثقة المواطنين اللبنانيين

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