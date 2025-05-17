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مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لوكالة "الأونروا" ودورها في مساعدة الفلسطينيين

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:22
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