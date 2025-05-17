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قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدتي كوبر وأبو شخيدم شمال رام الله بالضفة الغربية
Lebanon 24
17-05-2025
|
11:20
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