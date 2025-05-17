Advertisement

أخبار عاجلة

"إعلان قمة بغداد" يدعو جميع الدول لتقديم الدعم للخطة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن إعادة إعمار غزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خلال اتصال هاتفي سبل حشد الدعم للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة
lebanon 24
17/05/2025 20:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري: نؤكد أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية دون تهجير
lebanon 24
17/05/2025 20:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البحرينية في القمة العربيّة في بغداد: ندعم مسار حلّ الدولتين والخطة العربية لإعمار غزة
lebanon 24
17/05/2025 20:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البحرينيّة: نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة
lebanon 24
17/05/2025 20:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2025-05-17
13:23 | 2025-05-17
13:23 | 2025-05-17
13:22 | 2025-05-17
13:11 | 2025-05-17
13:11 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24