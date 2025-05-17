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الرئيس المصري: تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:20
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