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الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني: نرحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:50
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