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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك: إسقاط حكومة نتنياهو ضروري ولا يمكن فعل ذلك إلا بعصيان مدني

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:04
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