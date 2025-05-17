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حماس: نجدد دعمنا لأي دعوة مسؤولة لوحدة وطنية فلسطينية قائمة على مشروع تحرري جامع يعبر عن إرادة شعبنا ويحقق تطلعاته

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:23
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